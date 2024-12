Le nombre de chômeurs (catégorie A) en hausse de 1,43% en novembre

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) a progressé de 1,43% en novembre par rapport au mois précédent, avec 44.400 inscrits en plus à 3,145 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés jeudi.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) augmente de 0,43% et s'établit à 5,487 millions, selon la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares).

La part des demandeurs d'emploi de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) est de 43,3%.

La Dares ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin octobre montraient un nombre de chômeurs en catégorie A quasi stable (+0,2%) au troisième trimestre en France (hors Mayotte), soit 5.200 inscrits en plus, à 3,021 millions.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emplois progressait de 0,2% à 5,4 millions.

Les économistes s'attendent à une hausse du chômage. Dans sa dernière note de conjoncture mi-décembre, l'Insee a estimé que le taux de chômage (mesuré au sens du BIT et permettant des comparaisons internationales) devrait passer de 7,4% actuellement à 7,6% de la population active d'ici à la mi-2025.