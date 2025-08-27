 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le nombre de chômeurs (catégorie A) augmente de 1,8% en juillet
27/08/2025

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en juillet à France Travail en catégorie A (sans activité) a augmenté de 1,8% par rapport au mois précédent, selon les données publiées mercredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares).

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

En tenant compte de l’impact de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, avec en particulier l'inscription automatique sur les listes des bénéficiaires du RSA, le nombre d'inscrits en catégorie A en France (hors Mayotte) passe ainsi de 3,194 millions à 3,252 millions.

Pour la catégorie A, B, C incluant l'activité réduite, l'augmentation est de 1,1% pour atteindre 5,669 millions d'inscrits, toujours en tenant compte de l'impact de la réforme.

"Hors bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours, ce nombre augmente de 0,8% en juillet 2025", précise la Dares.

Sans la réforme, "il est estimé que le nombre d’inscrits en catégories A et A,B,C aurait été moins élevé respectivement d’environ 54.000 et 63.000 en juillet 2025", détaille le service statistique du ministère.

La Dares privilégie les évolutions trimestrielles, les données mensuelles étant jugées trop volatiles.

Au deuxième trimestre, l'augmentation du nombre de chômeurs de catégorie A avait été limitée à 0,2%, après neutralisation des effets de la réforme.

  18:47

    Si le taux d emploi des seniors progresse ce n est pas parce que les seniors sans emploi retrouvent du travail .. c est juste qu avec le recul de l age de la retraite ceux en activité restent au travail plus longtemps.. il est bon de rappeler que le chomage des etrangers est le double des francais .. et pour leurs enfants c est pire .. c est un gros cout pour nos finances sachant que des centaines de milliers d etrangers arrivent alors que nos usines ferment .

