Le nombre de chômeurs a baissé de 2,1% en novembre

Publiés 27 décembre, les chiffres du ministère du Travail révèlent une baisse de 2,1% du nombre de chômeurs en France au mois de novembre.

Le nombre d'inscrits à Pole emploi en catégorie A (sans activité) a connu une baisse de 2,1% en novembre, rapporte le ministère du Travail dans des chiffres publiés mardi 27 décembre.

On compte ainsi 65.800 chômeurs en moins à 3,026 millions , selon la Dares, le service statistiques du ministère du Travail.

En incluant les catégories B et C, qui correspondent à l'activité réduite, le nombre de demandeurs d'emploi en France - hors Mayotte - ne diminue que de 0,4%, soit de 19.400, et s'établit alors à 5,394 millions.

Les données trimestielles plus signifiantes que les mensuelles

Sur un an, la baisse en catégorie A est de 9,8% . Pour les catégories A, B et C, elle est de 5,3%.

La Dares ne souhaite pas commenter les données mensuelles, estimées comme étant trop volatiles , et privilégie les évolutions trimestrielles.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin octobre avaient fait état d'une stabilité au troisième trimestre par rapport au deuxième, à 3,164 millions d'inscrits (-1.700).

La stabilité était identique en incluant l'activité réduite (catégories B et C de Pôle emploi) à 5,436 millions (-1.000 personnes).