Le nombre de cas d'Ebola en RDC dépasse les 8.000 - données

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) dépasse désormais les 8.000, selon des données gouvernementales publiées lundi.

La 17e épidémie d'Ebola en RDC est devenue, depuis la fin juillet, la plus importante de l'histoire du pays en termes de nombre de cas et le bilan des décès s'élève à 3.901 morts, selon l'Institut de santé publique, dépassant ainsi la précédente épidémie la plus grave, survenue entre 2018 et 2020.

L'institut a recensé à ce jour 8.067 cas, selon son dernier rapport de situation, ce qui en fait la deuxième épidémie d'Ebola la plus grave au monde, derrière celle qui a sévi en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, tant en termes de cas que de décès.

Cette dernière avait infecté plus de 28.600 personnes et fait plus de 11.000 victimes dans une zone couvrant la Guinée, le Liberia et le Sierra Leone.

L'épidémie actuelle est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé.

(Alexander Winning, version française Benoit Van Overstraeten)