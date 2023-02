Le nombre d'accidents du travail diminuent avec l'âge, mais sont plus graves

Les accidents du travail des plus de 50 ans représentent 25% des accidents du travail totaux, alors qu'ils représentent 29% des salariés. Mais les seniors sont nettement sur-représentés dans les incapacités permanentes ou les décès.

( AFP / LOIC VENANCE )

"Le nombre d'accidents du travail diminue avec l'âge", selon l'Observatoire santé publié mardi 21 février par la Mutualité française. Les accidents du travail des plus de 50 ans représentent en effet 25% des accidents du travail totaux, alors que ces travailleurs seniors représentent 29% des salariés.

En revanche, lorsque ces accidents surviennent, ils sont plus graves : les salariés de plus de 50 ans sont nettement sur-représentés dans les incapacités permanentes ou les décès, puisque dans 41% des incapacités permanentes et 58% des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans.

De même, la durée des arrêts de travail après un accident a tendance à être plus élevée pour les salariés les plus âgés, avec un ratio de 86,9 jours par accident pour les 50 à 59 ans, contre 79 jours pour les 40 à 49 ans, et 44,2 pour les 20 à 29 ans.

D'une manière générale, les arrêts maladie augmentent nettement avec l'âge, rappelle également la Mutualité. Alors que la durée moyenne d'un arrêt maladie en France est de 35 jours pour l'ensemble des salariés, elle passe à 75 jours pour les salariés de plus de 60 ans, relève-t-elle.

La moitié des actifs ont rencontré des problèmes de santé au travail

L'Observatoire santé de la Mutualité est cette année largement consacré à la santé au travail, sur laquelle elle fait un certain nombre de propositions. "49% des actifs indiquent consciemment avoir déjà rencontré des problèmes de santé au travail, dont 24% à plusieurs reprises" , souligne la Mutualité, qui appelle en particulier à muscler les efforts de prévention dans les entreprises.

Elle propose également de majorer la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles dans les entreprises présentant un taux de sinistralité élevé.

Il faut aussi "limiter l'usure professionnelle" en "élargissant l'accès au départ anticipé en retraite pour incapacité permanente liée à l'usure professionnelle", estime-t-elle.

La Mutualité propose aussi de rétablir les critères de "postures pénibles", "charges lourdes", "vibrations mécaniques", et "agents chimiques dangereux", dans la prise en compte de la pénibilité d'une profession.