Le Nobel de physique 2025 attribué au Français Michel Devoret, à John Clarke et à John Martinis

Le prix Nobel de physique 2025 a été attribué au Français Michel Devoret, professeur à l'Université de Yale, ainsi qu'au Britannique John Clarke et à l'Américain John Martinis pour leurs travaux sur la mécanique quantique macroscopique, a annoncé mardi l'organisme décernant le prix.
(Rédaction de Stockholm, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
