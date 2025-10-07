 Aller au contenu principal
Le Nobel de physique 2025 attribué au Français Michel Devoret, à John Clarke et à John Martinis
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 11:56

Le prix Nobel de physique 2025 a été attribué au Français Michel Devoret, professeur à l'Université de Yale, ainsi qu'au Britannique John Clarke et à l'Américain John Martinis pour leurs travaux sur la mécanique quantique macroscopique, a annoncé mardi l'organisme décernant le prix.

(Rédaction de Stockholm, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

