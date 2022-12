Le niveau du Smic est-il bien connu des Français?

Le salaire minimum légal augmentera de 1,8 % au 1er janvier 2023 sous l'effet de la revalorisation automatique appliquée chaque début d'année. S'il évolue régulièrement, son niveau est relativement bien appréhendé par la population.

Le salaire minimum légal va passer de 11,07 à 11,27 euros brut de l'heure ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Les Français maitrisent-ils les bases en matière de salaire? Plus d'un Français sur deux connaissaient fin 2020 le montant du Smic mensuel net à 50 euros près, selon une étude de la Drees publiée dans le rapport annuel du groupe d'experts sur le Smic. Son montant s'élèvera à partir du 1er janvier 2023 à 1.353 euros net.

Selon ce baromètre, réalisé tous les deux ans et pour lequel 4.000 personnes de plus de 18 ans ont été interrogées fin 2020, la connaissance du Smic des Français est "globalement assez précise" puisqu'en moyenne ils l'évaluaient à 1.223 euros net (le Smic mensuel net s'élevait fin 2020 à 1.219 euros).

De plus, 55% des Français font une erreur d’estimation inférieure à 50 euros. "Plus le niveau de vie des personnes interrogées est élevé, plus leur estimation du Smic mensuel net augmente", note aussi la Direction des affaires statistiques du ministère de la Solidarité.

Les 20% des personnes interrogées les moins aisées ont tendance à sous-estimer le montant du Smic mensuel net, d'environ un euro, tandis que les 20% les plus aisées le surestiment en moyenne de 25 euros", souligne-t-elle. Selon ce baromètre, le taux de personnes favorables à une augmentation du Smic oscille entre 84% et 91% depuis 2014.

La minorité des répondants se prononçant contre une augmentation du Smic "se distinguent par quelques caractéristiques notables: certains ont une aisance matérielle – effective ou ressentie – plus élevée que la moyenne, d'autres ont des opinions politiques plus libérales que l'ensemble de la population et d'autres encore ont une moindre propension à se prononcer sur des sujets de politiques sociales". Mais, même chez les personnes qui jugent qu'il y a trop d'intervention de l'Etat en matière socioéconomique ou pour les plus démunis, "la proportion de personnes favorables à l'augmentation du Smic reste toujours supérieure à 60%", note la Drees.