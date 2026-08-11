Le niveau du Rhin tombe à un nouveau plus bas, certains trajets fluviaux suspendus

Niveau d'eau bas sur le Rhin

Le Rhin, en Allemagne, ‌a atteint de nouveaux niveaux historiquement bas en raison de la ​vague de chaleur persistante, a dit mardi l'agence nationale de navigation intérieure, situation qui contraint les armateurs de navires de marchandises à suspendre ​leurs liaisons sur les tronçons sud du fleuve.

L'agence de navigation intérieure WSV a indiqué que ​la profondeur navigable au goulet d'étranglement ⁠de Kaub, près de Coblence, était de 15 cm mardi, soit ‌un niveau inférieur au précédent record de 25 cm enregistré en 2018.

"La navigation commerciale via Kaub est pratiquement à ​l'arrêt ; il n'est ‌plus possible aujourd'hui de réserver des transports de marchandises ⁠sur le Rhin au-delà de Kaub", a déclaré un négociant en matières premières. "Certains bateaux au sud de Kaub risquent de se retrouver bloqués."

La ⁠faible profondeur des ‌eaux, conséquence de la canicule de cet été et du ⁠manque de précipitations, signifie que les navires de fret ne ‌peuvent naviguer sur le Rhin qu'avec 20% de leur capacité ⁠de chargement, ce qui augmente les coûts pour les ⁠propriétaires de marchandises.

Les ‌cargaisons doivent être réparties entre plusieurs navires naviguant à charge partielle, ce ​qui est également un facteur ‌de hausse coûts.

Les transporteurs fluviaux ont averti lundi que le niveau d’eau bas à Kaub ​menaçait d’interrompre le transport commercial.

D'importants volumes de fret sont transférés vers le transport routier et certaines autorités allemandes ont assoupli les ⁠interdictions de circulation des poids lourds le week-end.

Selon les analystes, le niveau d'eau historiquement bas du Rhin risque de freiner la croissance économique allemande, au moment où elle commence à montrer les premiers signes de reprise.

(Rédigé par Michael Hogan à Hambourg; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Benoit Van Overstraeten)