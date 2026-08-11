Le niveau du Rhin tombe à un nouveau plus bas, certains trajets fluviaux suspendus

Niveau d'eau bas sur le Rhin
Le Rhin, en Allemagne, a atteint de nouveaux niveaux historiquement bas en raison de la vague de chaleur persistante, a dit mardi l'agence nationale de navigation intérieure, situation qui contraint les armateurs de navires de marchandises à suspendre leurs liaisons sur les tronçons sud du fleuve.
L'agence de navigation intérieure WSV a indiqué que la profondeur navigable au goulet d'étranglement de Kaub, près de Coblence, était de 15 cm mardi, soit un niveau inférieur au précédent record de 25 cm enregistré en 2018.
"La navigation commerciale via Kaub est pratiquement à l'arrêt ; il n'est plus possible aujourd'hui de réserver des transports de marchandises sur le Rhin au-delà de Kaub", a déclaré un négociant en matières premières. "Certains bateaux au sud de Kaub risquent de se retrouver bloqués."
La faible profondeur des eaux, conséquence de la canicule de cet été et du manque de précipitations, signifie que les navires de fret ne peuvent naviguer sur le Rhin qu'avec 20% de leur capacité de chargement, ce qui augmente les coûts pour les propriétaires de marchandises.
Les cargaisons doivent être réparties entre plusieurs navires naviguant à charge partielle, ce qui est également un facteur de hausse coûts.
Les transporteurs fluviaux ont averti lundi que le niveau d’eau bas à Kaub menaçait d’interrompre le transport commercial.
D'importants volumes de fret sont transférés vers le transport routier et certaines autorités allemandes ont assoupli les interdictions de circulation des poids lourds le week-end.
Selon les analystes, le niveau d'eau historiquement bas du Rhin risque de freiner la croissance économique allemande, au moment où elle commence à montrer les premiers signes de reprise.
(Rédigé par Michael Hogan à Hambourg; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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