Le Nigeria annonce l'arrivée de 100 soldats américains supplémentaires

(Actualisé avec citation, détails, contexte)

Une centaine de militaires américains sont arrivés au Nigeria, a déclaré lundi le porte-parole du quartier général de la Défense de ce pays d'Afrique de l'Ouest, alors que Washington y intensifie son opération militaire contre les combattants du groupe Etat islamique (EI).

En décembre, les États-Unis ont mené des frappes contre des combattants de l'EI dans le nord-ouest du pays à la demande du gouvernement nigérian.

Le président américain Donald Trump accuse le Nigeria de ne pas protéger les chrétiens des combattants islamistes dans le nord-ouest du pays.

Le Nigeria nie toute discrimination religieuse, affirmant que ses forces de sécurité ciblent les groupes armés qui attaquent aussi bien les chrétiens que les musulmans.

L'armée américaine a envoyé début février une petite équipe de soldats au Nigeria pour aider à renforcer les capacités de renseignement du gouvernement local, sans préciser leur nombre, puis 200 autres militaires la semaine d'après.

D'après les données de suivi des vols consultées par Reuters, plusieurs avions transportant des troupes et du matériel américains se sont dirigés ces derniers jours vers les États du nord du Nigeria.

Le général de division Samaila Uba, porte-parole du quartier général de la Défense du Nigeria, a déclaré que les troupes formeraient et conseilleraient les forces locales, mais qu'elles ne participeraient pas aux combats.

Les 240 millions d'habitants du Nigeria sont répartis de manière égale entre chrétiens, principalement au sud, et musulmans, principalement au nord.

Le gouvernement reconnaît de graves problèmes de sécurité, notamment liés aux combattants islamistes, mais nie que les chrétiens soient victimes d'une persécution généralisée ou systématique.

(Rédigé par Jessica Donati, avec MacDonald Dzirutwe à Lagos ; version française Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)