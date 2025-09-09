Le Népal lève l'interdiction des réseaux sociaux après des manifestations sanglantes

Le Népal a levé l'interdiction des réseaux sociaux entrée en vigueur la semaine dernière, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, une annonce effectuée après que 19 personnes sont mortes lors de troubles survenus durant des manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et contre la corruption.

"Nous avons levé l'arrêt des réseaux sociaux. Ils fonctionnent désormais", a déclaré à Reuters le porte-parole du gouvernement, Prithvi Subba Gurung, également ministre des Communications et des technologies d'information.

(Gopal Sharma; version française Jean Terzian)