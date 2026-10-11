Le Népal exhorte des villageois à évacuer après une inondation provoquée par un glissement de terrain

par Gopal Sharma

Les autorités népalaises ont exhorté dimanche des villageois à se mettre à l'abri après que plusieurs maisons et infrastructures ont été emportées par l'importante crue d'une rivière dans le centre du pays.

Un glissement de terrain survenu dans le village de Chumnubri, dans la région de Gorkha, à environ 100 kilomètres à l'ouest de Katmandou, a obstrué la rivière Budhi Gandaki, provoquant des inondations en aval, ont indiqué les autorités.

"Nous avons demandé aux villageois vivant le long des berges en aval de la rivière d'évacuer les lieux et de se mettre en sécurité", a déclaré Dharmendra Kumar Mishra, le plus haut fonctionnaire de la région de Gorkha.

Dharmendra Kumar Mishra a indiqué que plusieurs maisons et deux ponts suspendus avaient été emportés, et qu'un projet hydroélectrique avait été endommagé par les inondations.

Les autorités chargées de la gestion des catastrophes ont alerté les habitants vivant le long de la rivière dans les régions de Gorkha, Tanahun, Chitwan, Nawalparasi-Est et Nawalparasi-Ouest au sujet de cette crue.

"Veuillez vous assurer que les personnes se trouvant dans les zones à risque soient évacuées à temps vers des lieux sûrs et apportez votre aide aux opérations de recherche et de sauvetage si nécessaire", a déclaré l'Autorité nationale de gestion des catastrophes dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Selon les responsables, des équipes de secours de l'armée et de la police ont été déployées sur place et surveillent également la situation.

Des crues dévastatrices, provoquées par l'effondrement d'un glacier dans l'Himalaya, ont fait au mois d'août 1.457 morts au Népal et des milliers de personnes sont toujours portées disparues.

(Gopal Sharma; version française Camille Raynaud)