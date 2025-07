Le Neom SC, le club ambitieux d'une ville fantôme

Fraîchement débarqué en Saudi Pro League, le Neom SC d’Alexandre Lacazette et Christophe Galtier nourrit de grandes ambitions. Tout en tentant de sauver la face de l’énième projet pharaonique de l’Arabie saoudite, The Line, qui ressemble pour l’instant davantage à un échec qu’à une prouesse, avec une ville toujours fantôme.

« Notre engagement à livrer la ville de Neom à l’horizon 2030 reste résolu. » En 2022, le prince héritier de l’Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane rappelait sa détermination à ne pas abandonner son projet «The Line », une ville futuriste de 170 kilomètres de long construite au cœur du désert dans la province de Tabuk, au nord de la Jordanie et au bord de la Mer Rouge. Sauf que trois ans plus tard, les retards se sont accumulés et les scandales ont éclaté au grand jour. D’après une enquête du Wall Street Journal publiée fin 2024, des tentatives de meurtre, des viols et des agressions auraient eu lieu sur le chantier. Les prix de la construction, des centaines de milliards de dollars, ont aussi été sous-estimés, obligeant la monarchie saoudienne, dépendante de ses revenus pétroliers, à réduire les dimensions de la ville à… 2,4 kilomètres, une superficie ridiculement basse à côté de celle annoncée en grande pompe. Au milieu de ce marasme, le Neom Sports Club émerge pour incarner le nouveau visage de ce projet foireux.

Pour récrire le récit de son projet The Line, l’Arabie saoudite doit construire un club de foot avec, comme porte-étendard, des joueurs connus du monde du football.…

Propos recueillis par MBC

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com