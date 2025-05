Le multiplex, quelle plaie !

L’expérience a été tentée plusieurs fois : télé allumée, chips à portée de main, direction le fameux multiplex, ce monstre moderne censé offrir tout le foot en même temps. Neuf stades, 18 équipes, 50 émotions. Multiplié par deux ce samedi avec les journées de Ligue 1 et Ligue 2. Sur le papier, un rêve ; en réalité, un cauchemar.

Avez-vous déjà été sur les applis de rencontre ? On swipe, on s’intéresse à quelqu’un, puis à une autre personne, encore une autre, puis on ne retient rien. On n’a rien vécu. Au mieux, on a juste perdu deux heures, en oubliant ce qu’on cherchait à la base. Pour le foot, c’est la même chose avec le multiplex. On a commencé à s’émouvoir devant un pressing bien mené de Toulouse, et hop, on t’envoie sur un penalty raté de Brest. On commence à comprendre pourquoi Strasbourg est si coriace à domicile, et bim, retour express au stade Océane pour un but refusé au Havre. Pas de transition, pas de contexte. Juste des cris dans l’oreillette et un commentateur qui nous hurle dessus comme si chaque touche de balle était un face-à-face dans les dernières minutes d’une finale de Coupe du monde.

Le foot, ce n’est pas qu’un résumé YouTube en direct. C’est le temps qui passe, l’ennui parfois, les petits riens qui font les grandes émotions. La Ligue 1, quoi.…

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com