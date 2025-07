Le moral des patrons allemand stable, à son plus haut depuis un an

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le moral des entrepreneurs allemands a progressé à petits pas, pour le septième mois consécutif en juillet malgré la menace des droits de douane américains et une économie enlisée.

L'indicateur principal du climat des affaires a atteint 88,6 points, son niveau le plus élevé depuis juin 2024, enregistrant une légère hausse de 0,2 point par rapport à juin.

Cette hausse est "remarquable", selon l'économiste Carsten Brzeski, vu la morosité économique et l'incertitude concernant les droits de douane américains sur les produits européens.

Sauf accord avec la Commission européenne d'ici le 1er août, ceux-ci pourraient atteindre 30%, pénalisant l'Union européenne, dont les Etats-Unis représentent le premier partenaire commercial.

Le moral des consommateurs, lui, continue de s'affaisser, d'après les chiffres de l'institut GFK publiés jeudi.

Les entrepreneurs allemands "surfent sur une vague d'optimisme", espérant beaucoup des mesures de relances budgétaires annoncées par le gouvernement du conservateur Friedrich Merz, issu des élections anticipées de février dernier, explique M. Brzeski.

Dans le détail, les patrons ont évalué leur situation actuelle un peu plus favorablement et anticipent les six prochains mois avec plus d'optimisme.

Cette hausse est portée par les secteurs de l'industrie - pourtant particulièrement touchée par les droits de douane - et de la construction, tandis que le moral des affaires dans les services et le commerce décline.

"Les entreprises allemandes semblent se concentrer sur le bon côté de ce qui pourrait se passer sous le nouveau gouvernement allemand, plutôt que de craindre les inconvénients de l'incertitude persistante et des tensions commerciales", résume l'économiste.

La hausse est moins forte que prévue par le consensus des experts interrogés par la plateforme financière Factset, qui tablait sur un indice à 89,1 points, la reprise de l'économie restant "anémique", souligne Clemens Fuest, président de l'institut IFO.