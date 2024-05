Le mirage des retombées économiques des JO de Paris

Accueillir les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) ? Non merci ! Depuis plusieurs années, les villes ne se bousculent plus pour organiser cet événement sportif. Les raisons : les JO seraient un casse-tête opérationnel, coûteraient cher, voire très cher (le budget de Paris 2024 s'élève à près de 9 milliards d'euros, issus de financements publics et privés), et tout cela pour des retombées économiques pas vraiment mirobolantes…

Sur le terrain économique, qu'en sera-t-il pour cette édition hexagonale ? Si une première estimation des retombées économiques avait été faite lors de la phase de candidature (à 8,1 milliards, selon le scénario intermédiaire), Paris 2024 a présenté ce mardi 14 mai une nouvelle étude d'impact économique ex ante , lors d'une conférence de presse réunissant le président du comité d'organisation Tony Estanguet, la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation Olivia Grégoire ou encore ​​la présidente du comité sport du Medef Dominique Carlac'h. Une autre estimation devrait être faite après les Jeux de Paris, en 2025.

Selon le Centre de droit et d'économie du sport (CDES), qui a concocté cette étude et réalisé ses calculs grâce aux données officielles, les retombées économiques devraient s'élever à environ 9 milliards pour l'Île-de-France. En tout cas, il s'agit du scénario intermédiaire. Une estimation basse