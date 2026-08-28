Le ministre japonais des Finances et le gouverneur de la Banque du Japon participeront à la réunion du G20 la semaine prochaine

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* Katayama et Ueda, de la Banque du Japon, participeront à la réunion du G20 aux États-Unis

* Les marchés se concentrent sur d'éventuelles rencontres avec Bessent

* Une allusion de Bessent a conduit les marchés à anticiper une hausse des taux de la Banque du Japon en septembre

(Refonte de l'article suite à la confirmation par la Banque du Japon de la participation de M. Ueda et des détails) par Makiko Yamazaki et Leika Kihara

Le ministre japonais des Finances et le gouverneur de la banque centrale participeront la semaine prochaine à la réunion des ministres des Finances du Groupe des 20 principales économies, accueillie par les États-Unis, ouvrant ainsi la voie à un nouveau débat sur les politiques à mener pour inverser la faiblesse persistante du yen.

Les décideurs des économies du G20, réunis à Asheville, en Caroline du Nord, devraient débattre des répercussions économiques mondiales de la guerre au Moyen-Orient , des appels américains en faveur de nouvelles sanctions contre l’Iran et de la question épineuse des déséquilibres mondiaux.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi qu’elle espérait contribuer aux discussions sur l’économie mondiale lors de cette réunion, à laquelle, selon la Banque du Japon, le gouverneur Kazuo Ueda participera également – ce qui pourrait lui permettre de rencontrer le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

LES RENCONTRES DE BESSENT AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

Les marchés financiers se demandent si Mme Katayama et M. Ueda rencontreront M. Bessent en marge du sommet du G20, après l’intervention monétaire coordonnée entre le Japon et les États-Unis le mois dernier visant à soutenir le yen en perte de vitesse.

Si le yen JPY= s’est éloigné du plus bas niveau depuis 40 ans, atteint le mois dernier à près de 164 yens pour un dollar, il est retombé vers les 160 yens après avoir bondi à 155,20 peu après l’annonce de l’action conjointe. Vendredi, il s’établissait à 159,60 yens pour un dollar.

« La déclaration faite avec le secrétaire Bessent concernant l’intervention conjointe était très ferme et reste d’actualité », a déclaré Mme Katayama lors d’une conférence de presse vendredi, lorsqu’on l’a interrogée sur la faiblesse persistante du yen.

Elle a également indiqué que les efforts du gouvernement pour stimuler l’investissement et renforcer le potentiel de croissance du Japon contribueront à renforcer la crédibilité du yen en améliorant sa compétitivité.

M. Bessent avait déclaré qu’il se réjouissait de rencontrer M. Ueda à Asheville, tout en incitant la banque centrale à relever ses taux d’intérêt dans le cadre des efforts du Japon pour enrayer la baisse du yen.

Les prises de position publiques de M. Bessent sur la politique monétaire japonaise, ainsi que la récente série de commentaires « hawkish » émanant de la Banque du Japon, ont conduit les marchés à anticiper une probabilité de 80 % à 90 % de hausse des taux lors de sa prochaine réunion en septembre.

Tout en s’abstenant de s’engager sur une hausse, le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino , a souligné jeudi la nécessité de hausses de taux opportunes et n’a pas contredit les prévisions dominantes du marché concernant une hausse des taux le mois prochain.

« Nous examinerons, notamment lors de la prochaine réunion de politique monétaire, la probabilité que notre scénario de base se concrétise ainsi que les risques », a déclaré M. Himino aux journalistes, ajoutant que les discussions tiendraient compte du fait que l’inflation sous-jacente approchait les 2 %.