Le ministre espagnol des Transports annonce qu'il va démissionner

Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a annoncé mardi qu'il allait démissionner après les deux accidents ferroviaires mortels survenus en moins d'un an dans le pays, sans préciser la date à laquelle il quittera ses fonctions.

"Un ministre des Transports dans un pays comme l'Espagne ne peut pas rester en fonction après deux accidents d'une telle gravité en moins d'un an", a-t-il déclaré au Parlement.

Oscar Puente a dit avoir pris cette décision juste après la collision entre deux TGV qui a coûté la vie à 69 personnes le 28 octobre dans la province de Tolède, ajoutant être resté à son poste le temps de gérer les conséquences de la catastrophe et de prendre des mesures pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir.

(Rédigé par Mireia Merino à Madrid ; version française Tangi Salaün)