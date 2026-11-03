 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le ministre espagnol des Transports annonce qu'il va démissionner
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 21:35

Ajouter Boursorama à vos sources

Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a annoncé mardi qu'il allait démissionner après les deux accidents ferroviaires mortels survenus en moins d'un an dans le pays, sans préciser la date à laquelle il quittera ses fonctions.

"Un ministre des Transports dans un pays comme l'Espagne ne peut pas rester en fonction après deux accidents d'une telle gravité en moins d'un an", a-t-il déclaré au Parlement.

Oscar Puente a dit avoir pris cette décision juste après la collision entre deux TGV qui a coûté la vie à 69 personnes le 28 octobre dans la province de Tolède, ajoutant être resté à son poste le temps de gérer les conséquences de la catastrophe et de prendre des mesures pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir.

(Rédigé par Mireia Merino à Madrid ; version française Tangi Salaün)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank