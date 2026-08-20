Le ministre des Finances Bessent double les rachats d'obligations à long terme américaines face à la flambée des taux

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* Le Trésor augmente le volume de ses rachats au lendemain d'un pic du rendement des obligations à 30 ans, qui a atteint son plus haut niveau depuis 19 ans

* Cette mesure soutiendra la liquidité des titres de dette à long terme grâce à un « soutien solide », indique le Trésor

* Les rachats devraient augmenter d’au moins 14 milliards de dollars au cours du trimestre actuel, ce qui représente une hausse minime par rapport à l’encours de la dette

par David Lawder et Tatiana Bautzer

Le Trésor américain a annoncé mercredi des mesures de soutien en faveur des obligations à long terme , intervenant pour endiguer, au moins temporairement, la hausse des taux qui avait inquiété les investisseurs mondiaux. La décision de doubler le volume des rachats de titres à long terme fait suite à une vague de ventes massives d’obligations qui a propulsé le rendement des bons du Trésor à 30 ans

US30YT=RR à son plus haut niveau depuis 2007 , sur fond de craintes d’une escalade imminente de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran et d’inquiétudes grandissantes concernant la détérioration de la situation budgétaire américaine. La hausse des rendements obligataires fait grimper les coûts d’emprunt, mettant à rude épreuve tant les ménages et les entreprises que les marchés financiers et le budget fédéral. L'encours total de la dette publique a franchi mercredi la barre des 40 000 milliards de dollars . « Je pense que cela aura un impact considérable sur les maturités longues », a déclaré Dan Gottlander, responsable mondial des opérations sur swaps en USD et en CAD chez Citi , tout en ajoutant que cette évolution pourrait inciter le Trésor américain à émettre davantage de dette à court terme à la place.

« Cela ne change évidemment rien aux déficits, et si l’on souhaite racheter les titres à long terme, il faudra tout de même émettre », a expliqué M. Gottlander. « Ils pourraient émettre davantage de bons du Trésor, ou également dans le segment des échéances de cinq à dix ans. » Le Trésor va doubler le volume de ses rachats de titres de dette d’État à 10 à 30 ans pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération. Cette augmentation par rapport aux rachats initialement prévus à hauteur de 2 milliards de dollars s’appliquera aux segments des obligations de 10 à 20 ans et de 20 à 30 ans, et sera effective du 9 septembre au 4 novembre, a indiqué le département dans un communiqué.

Les rendements avaient augmenté mardi malgré une opération de rachat de 2 milliards de dollars d'obligations à 20 et 30 ans prévue ce jour-là.

Le taux des obligations à 30 ans avait atteint mardi son plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,34 %, avant de reculer. L’annonce du Trésor a entraîné sa baisse, le dernier cours s’établissant à 5,184 %.

« Cette augmentation du volume des opérations de rachat reflète la volonté du Trésor d’apporter un soutien accru en matière de liquidité dans les segments nominaux à plus longue échéance, où les acteurs du marché manifestent un soutien constant et solide, comme en témoigne le volume important d’offres de haute qualité que le Trésor reçoit régulièrement lors de ses opérations de rachat à plus longue échéance », a déclaré le Trésor dans un communiqué. Le président Donald Trump a déclaré que les Américains ne devaient pas s’inquiéter de la volatilité du marché obligataire.

Interrogé par des journalistes sur la question de savoir si les Américains devaient s’inquiéter, M. Trump a répondu: « Non, je ne pense pas. »

DES RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS, DES COÛTS PLUS ÉLEVÉS

, analyste de marché, a déclaré que la décision du Trésor reflétait une prise de conscience des pressions sur le marché de la dette, susceptibles de devenir plus problématiques, d’alourdir les coûts d’emprunt, de maintenir les taux hypothécaires à un niveau élevé et de risquer de provoquer des perturbations plus généralisées sur les marchés financiers.

« Je pense qu’ils redoutent l’impact de rendements de 5 % ou plus sur les obligations à long terme, non seulement parce que cela augmente les coûts d’intérêt pour le gouvernement, mais aussi pour le secteur privé », a déclaré René Albrecht, analyste senior à la DZ Bank en Allemagne. « Il ne reste que trois mois avant les élections de mi-mandat. »

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence ( US10YT=RR ) était également en baisse mercredi, reculant d’environ 6 points de base à 4,66 %.

C’était la deuxième fois ce mois-ci que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, intervenait pour tenter de contrer les mouvements du marché, après s’être associé au Japon lors d’une intervention sur le marché des devises le 1er août visant à inverser la chute du yen, qui avait récemment atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar américain.

« M. Bessent fait une nouvelle fois preuve de son sens tactique en tant que secrétaire au Trésor activiste — en frappant de plein fouet les vendeurs à découvert d’obligations grâce à l’annonce surprise d’un programme de rachat accru, un jour du mois d’août marqué par une faible liquidité et une accalmie dans les paris unidirectionnels antérieurs sur une hausse des rendements », ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note adressée à leurs clients.

Mais ils se sont également interrogés sur la pérennité de l'impact de cette mesure, étant donné que le Trésor doit encore financer une « vague déferlante » de dettes arrivant à échéance et de déficits.

Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies à New York, a déclaré que cette annonce surprise de rachat bouleversait la tradition du Trésor consistant à communiquer de manière cohérente sur des émissions de dette « régulières et prévisibles », ajoutant que cette décision semblait « prise à la va-vite ».

UNE PETITE PART D’UN ÉNORME VOLUME DE DETTE

Cette augmentation de 2 milliards de dollars est dérisoire par rapport au marché de la dette du Trésor, qui s’élevait à 32 200 milliards de dollars lundi, et aux quelque 5 500 milliards de dollars d’obligations à 20 et 30 ans en circulation au 31 juillet. On comptait 16 200 milliards de dollars de bons du Trésor non arrivés à échéance, émis pour des durées allant de deux à dix ans.

Depuis deux ans, le Trésor procède à des rachats programmés de titres plus anciens avant leur date d’échéance afin d’apporter un soutien en liquidités à ces bons, billets et obligations dits « hors série ».

La prochaine opération de rachat actuellement prévue pour les obligations à 20 et 30 ans est fixée au 24 septembre, tandis qu’un rachat de titres à 10 et 20 ans est prévu le 10 septembre. Dans son annonce trimestrielle sur le refinancement publiée en début de mois, le Trésor a indiqué qu’il rachèterait jusqu’à 69 milliards de dollars de titres du Trésor, toutes échéances confondues, entre le 6 août et le 5 novembre. Trois autres opérations de rachat d’obligations à 20 et 30 ans et quatre d’obligations à 10 et 20 ans sont prévues au cours de cette période, ce qui ajoutera au moins 14 milliards de dollars supplémentaires de soutien à la liquidité et portera le montant maximal des rachats à 83 milliards de dollars.

Les investisseurs ont été rassurés par la volonté d’action affichée par le Trésor.

« Cela ne résout pas les problèmes sous-jacents liés aux déficits, à l’inflation ou à l’offre de bons du Trésor », a déclaré Anshul Sharma, directeur des investissements chez Savvy Wealth, à New York. « Mais cela permet de gagner un peu de temps et, ce qui est peut-être plus important encore, cela montre que le Trésor dispose d’outils et qu’il est prêt à les utiliser lorsque les conditions du marché l’exigent. »