Le ministère américain de la Justice envoie une lettre aux législateurs concernant l'expurgation des dossiers d'Epstein, selon Politico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la lettre, le contexte, les paragraphes 3-4)

Le ministère américain de la Justice a envoyé une lettre aux législateurs concernant les expurgations des dossiers relatifs au délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a rapporté Politico samedi.

La lettre, requise par la loi, comprend une description générale des types d'expurgations effectuées, ainsi qu'une liste des personnes notables mentionnées dans les dossiers de quelque manière que ce soit.

La lettre comprend également une longue liste de personnalités ou de "personnes politiquement exposées" mentionnées dans les dossiers, même si elles n'ont pas eu d'interactions avec Epstein ou son associée de longue date, Ghislaine Maxwell, mais ont été mentionnées dans des sources telles que des coupures de presse. La lettre, envoyée aux présidents des commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants, ne précise pas dans quel contexte un nom apparaît.

Le ministère américain de la Justice n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.