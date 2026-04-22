Le milliardaire de la blockchain Sun poursuit en justice l'entreprise de crypto-monnaie de la famille Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Sun affirme que World Liberty Financial a gelé et menacé de détruire ses jetons

* Le procès prétend qu'il a été privé de ses droits de vote

* World Liberty a refusé de commenter

(Les détails de l'action en justice et le contexte des relations entre Sun et World Liberty sont ajoutés tout au long de l'affaire) par Tom Wilson, David Gauthier-Villars et Shivani Tanna

L'entrepreneur en crypto-monnaie Justin Sun a poursuivi mardi World Liberty Financial, l'entreprise de monnaie numérique cofondée par le président américain Donald Trump et ses fils, alléguant que World Liberty avait illégalement gelé ses avoirs en jetons émis par la société.

M. Sun allègue dans cette plainte, déposée devant un tribunal fédéral de Californie, que World Liberty a secrètement installé des outils pour empêcher la vente de ses jetons après qu'ils soient devenus négociables en septembre 2025. L'action en justice affirme également que World Liberty a menacé de "brûler" - ou de supprimer définitivement - ses avoirs, même lorsqu'ils se trouvaient dans le portefeuille numérique de M. Sun.

Sun, le fondateur de la crypto-monnaie Tron, basé à Hong Kong, a acheté pour 45 millions de dollars de jetons WLFI, soit environ 3 milliards, et s'est ensuite vu attribuer 1 milliard de jetons supplémentaires après avoir été nommé conseiller de World Liberty, selon le procès.

Le portefeuille de Sun, composé de 4 milliards de jetons WLFI, vaut environ 320 millions de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur le dernier cours du WLFI.

World Liberty Financial a refusé de commenter le procès. Un porte-parole de la société avait déclaré à Reuters en début de semaine que M. Sun "n'est pas un conseiller de World Liberty Financial et qu'il n'a jamais eu de rôle opérationnel dans la société".

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

World Liberty est la plus importante de plusieurs entreprises lucratives de crypto-monnaies cofondées ou contrôlées par la famille Trump, qui a déjà gagné plus d'un milliard de dollars grâce à World Liberty, selon une analyse de Reuters. Les statuts de World Liberty stipulent que 75 % des revenus des ventes de jetons WLFI sont acheminés vers les Trump. World Liberty est de plus en plus surveillé par certains de ses investisseurs , qui se plaignent depuis des mois de ce qu'ils décrivent comme le manque de transparence de la société, sa structure de gouvernance centralisée et son incapacité à répondre aux plaintes de la communauté, a rapporté Reuters ce mois-ci.

Dans l'action en justice, M. Sun se décrit comme "l'un des investisseurs principaux de World Liberty".

La structure de World Liberty signifie que les jetons WLFI achetés par Sun en 2024 ne sont pas équivalents à des actions standard de la société. Les jetons ne donnent pas droit à la propriété de l'entreprise et les détenteurs n'ont pas droit aux dividendes, bien qu'ils aient un droit de regard limité sur la gouvernance de l'entreprise.

DES RELATIONS QUI S'ENVENIMENT

L'action en justice vient couronner une détérioration spectaculaire des relations entre Sun et World Liberty.

En septembre, Sun a affirmé que la société avait gelé ses avoirs en jetons , et au début du mois, il a affirmé dans un message sur la plateforme de médias sociaux X que World Liberty avait secrètement intégré ce qu'il a décrit comme une "fonction de liste noire dérobée" dans les contrats basés sur la blockchain utilisés pour les jetons.

Cela donnait à World Liberty le "pouvoir unilatéral" de "geler, restreindre et effectivement confisquer les droits de propriété" des détenteurs de jetons sans motif ni recours, a écrit M. Sun sur X.

World Liberty a alors répondu aux allégations de Sun par un message sur X qui disait: "Nous avons les contrats. Nous avons les preuves. Nous avons la vérité. On se voit au tribunal, mon pote" Le procès a déclaré que Sun "a longtemps été (et reste) un ardent partisan du président Trump et de la famille Trump".

CONGELÉ

Le procès allègue que les représentants de World Liberty "ont contacté à plusieurs reprises et fait pression" sur Sun pour qu'il investisse des capitaux supplémentaires dans l'entreprise entre avril et juillet 2025, notamment en lui demandant de s'engager à acquérir 200 millions de dollars dans un jeton stablecoin distinct de World Liberty et d'acquérir une participation au capital de la société.

Sun a déclaré dans un post sur X mercredi qu'il avait "essayé de bonne foi" de résoudre ses plaintes avec World Liberty, ajoutant que son équipe "a refusé mes demandes de débloquer mes jetons et de restaurer mes droits en tant que détenteur de jetons".

Une mesure proposée par la société la semaine dernière empêcherait les premiers investisseurs détenant un total de 17 milliards de jetons de pouvoir échanger tous leurs jetons jusqu'en 2030, un an après la fin du mandat du président.

Sun a déclaré qu'il s'opposait fermement à la nouvelle proposition de gouvernance, mais qu'il ne pouvait pas voter car World Liberty avait gelé ses jetons d'investisseur initial.

Sun a également investi massivement dans la "meme coin" du président Trump.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, M. Trump a lancé une série de politiques favorables aux crypto-monnaies.

En mars, la Securities and Exchange Commission a réglé un procès intenté en 2023 contre Sun pour un montant de 10 millions de dollars. Le procès portait sur des allégations de fraude, de vente de titres cryptographiques non enregistrés et de dissimulation de paiements à des célébrités pour promouvoir ses produits. Sun n'a pas admis avoir commis d'actes répréhensibles.