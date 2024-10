Le métal jaune tutoie des sommets

amundi

Solidité de l'indice ISM des services aux Etats-Unis, indice PMI mitigé dans la zone euro, les mesures de relance budgétaire chinoises au centre de l'attention … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les cours de l'or ont fortement augmenté depuis le début de l'année (28,4%) et sa performance est bien supérieure à celle du S&P 500 (environ 20%).

Avec cette forte envolée des cours, le « fabuleux métal » est en bonne voie pour atteindre sa 2e meilleure performance annuelle depuis la grande crise financière. De nombreux facteurs sont à l'origine de ce rebond et devraient continuer à le soutenir à court terme : les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), favorables à cet actif sans rendement, les tensions géopolitiques accrues, comme au Moyen-Orient, et les achats d'or par les banques centrales. Sur le long terme, les déficits budgétaires et la dette publique élevés peuvent également renforcer l'attrait des investisseurs pour l'or.

Les dépenses des gouvernements, largement supérieures à leurs rentrées d'argent, pourraient exercer une pression sur les monnaies fiduciaires telles que le dollar et, ce faisant, éroder leur pouvoir d'achat. Cette situation, couplée à toute potentielle inquiétude sur l'inflation, pourrait renforcer le statut de valeur refuge de l'or.

