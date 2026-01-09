Le Mercosur signera le 17 janvier l'accord de libre-échange avec l'UE, dit le ministre argentin des Affaires étrangères

Manifestation contre l'accord de libre-échange UE-Mercosur, à Paris

Le Mercosur, ‍Marché commun du Sud qui regroupe ‌l'Argentine, la Bolivie, le Brésil ​et le Paraguay, ⁠signera le 17 janvier l'accord ⁠de ‍libre-échange avec l'Union ⁠européenne, a annoncé vendredi le ​ministre argentin des Affaires étrangères.

L'accord a ⁠été approuvé ​vendredi par une ​majorité ​qualifiée d'Etats européens (65% de ​la ⁠population de l'UE). La France, la Pologne, ‌la Hongrie et l'Irlande ont voté contre.

(Version française Nicolas Delame et Sophie ‌Louet)