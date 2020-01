Le meilleur pain du monde est? chinois

La baguette de tradition française fait la fierté de l'Hexagone. Véritable symbole du "french way of life", Macron souhaitait même en début d'année 2018 la faire entrer au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais, alors que 32 millions de baguettes sont vendues en France chaque jour, dont un million à Paris, c'est bien en Chine qu'est fait le meilleur pain, relaie RTL. La question a été tranchée à l'occasion de 10e édition de la Coupe du monde de la boulangerie qui s'est achevée mardi 14 janvier à Paris. La compétition, qui revient, comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football tous les quatre ans, réunit certains des meilleurs artisans du monde. Cette année, figuraient ainsi en lice la France, les Pays-Bas et le Danemark pour représenter l'Europe, l'Egypte, le Maroc et la Côte d'Ivoire pour représenter l'Afrique, les Etats-Unis et le Costa Rica pour représenter le continent américain, ainsi que Taïwan, la Chine, la Corée du Sud et le Japon pour le continent asiatique. A chaque fois, des équipes de trois candidats qui doivent notamment réaliser baguette, pain, viennoiserie sucrée ou encore pièce artistique. Lire aussi Quel est le meilleur pain pour la santé ?Le Danemark pour sauver l'image de l'EuropeAutant dire que le classement final de l'épreuve pourrait bien attrister les amoureux de ce symbole français. C'est en effet l'équipe chinoise qui s'est classée en première position de l'événement, devançant les Japonais. En...