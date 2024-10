Le Medef lance un "front" pour remettre l'économie au centre du débat public

Le président du Medef Patrick Martin à Paris, le 24 septembre 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le Medef a lancé jeudi un "Front économique" associant patrons, économistes et groupes de réflexion, dans le but affiché de "remettre de la rationalité" dans le débat économique.

Alors que la France connaît une forte instabilité politique et que l'économie est peu présente dans le débat public, "la conviction que nous partageons est qu'il nous faut plus de rationalité", a assuré Patrick Martin, président de la première organisation patronale, en présentant le projet à la presse.

Il faut aussi "plus d'objectivité, et plus de diversité pour alimenter ce débat public", a-t-il dit, et "identifier les voies et moyens qui permettront à notre pays de réussir".

"J'ai dit en début de mandat que je voulais incarner un Medef d'affirmation, eh bien nous nous affirmons", a-t-il poursuivi.

Alors que les relations entre partenaires sociaux sont beaucoup plus apaisées actuellement que le climat politique, M. Martin a espéré que les organisations syndicales pourraient être associées aux travaux, si elles le souhaitaient.

Il a déploré que le débat économique se soit "appauvri" ces dernières années "en particulier du fait des politiques". Il a espéré que l'initiative "élargirait le champ de vision" de ces derniers.

Coprésident du Front économique avec Patrick Martin, l'économiste Philippe Aghion a jugé pour sa part qu'il y avait "beaucoup d'analphabétisme économique, même parmi les politiques".

Le Front économique souhaite établir une feuille de route dont pourront se servir les décideurs politiques.

Composé d'une centaine de personnes, partageant une vision pro-business de l'économie, il travaillera en sept "task forces" thématiques: "produire et innover", "travailler et rémunérer", "investir et décarboner", "développer les entreprises", "recentrer l'action publique", "réussir", et "échanger".

Chaque groupe sera coprésidé par un économiste et un chef d'entreprise. Une restitution globale sera publiée à l'été, ou avant si les évènements politiques l'imposent.

Parmi les économistes membres figurent, outre Philippe Aghion, Xavier Jaravel, Alexandra Roulet, spécialiste des questions de travail, Christian Gollier, Thomas Philippon, Emmanuel Combe, Julien Damon, Denis Ferrand, David Djaiz ou Patrick Artus.

Des groupes de réflexion seront présents également dans chaque groupe de travail: l'Institut de l'Entreprise, Rexecode, la Fabrique de l'Industrie, Entreprises et Cités, l'institut Sapiens ou GénérationLibre.

M. Martin a assuré vouloir "porter" les solutions qui seront proposées "auprès du plus grand nombre" de citoyens et de politiques. Deux chefs d'entreprises spécialistes de la communication seront ainsi chargés de faire connaître la production du Front économique auprès du public.