Le Mbappé nouveau est né !

Auteur d'un triplé à Valladolid samedi soir (0-3), Kylian Mbappé a validé une fois de plus son retour à son meilleur niveau. Beaucoup plus important dans le jeu du Real, on sent désormais le Français totalement libéré et moins timide que sur ses premiers mois.

Le foot va vite. Il y a moins de deux mois à peine, 61% des internautes de So Foot considéraient que Kylian Mbappé était « finito » et qu’il ne retrouverait pas son meilleur niveau avec le Real Madrid. Bon, nous n’aurons pas la prétention de dire que ce sont les résultats de ce sondage qui l’ont piqué à vif, mais toujours est-il que le Kyks est bel et bien redevenu impressionnant depuis plusieurs semaines. En comptant sa nouvelle grosse prestation ce samedi soir à Valladolid (0-3), le Français a planté huit pions en l’espace de treize jours et de cinq matchs, et il a surtout retrouvé la vivacité qu’on lui trouvait lors de ses années monégasques et premiers pas parisiens. Si la Wemby mania a gagné Paris depuis quelques jours, la Mbappé mania a définitivement envahi Madrid.

« C’était le moment de frapper du poing sur la table »

Pas tout le temps brillant dans le jeu, le Real va tout de même relativement bien en ce début d’année 2025, malgré une grosse claque reçue face au Barça en Supercoupe d’Espagne (2-5). Mais que ce soit dans les victoires ou même dans cette débâcle, le dénominateur commun reste le même : un Mbappé performant, qui retrouve un style de jeu percutant et terrifiant pour les défenses, sans oublier une finition retrouvée. Comment expliquer ce retour à son meilleur niveau ? Rien de mieux que le principal intéressé pour donner la réponse. Traditionnellement assez discret face aux médias, le Bondynois s’est montré très loquace cette semaine en conférence de presse.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com