Le Maroc remporte la CAN U17 aux tirs au but

Les Lionceaux avaient la dalle !

Le Maroc a remporté ce samedi la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans face au Mali (0-0, 4 tirs au but à 2). Au terme d’une finale serrée où les filets n’ont pas tremblé lors des 120 minutes de jeu, les Lionceaux de l’Atlas se sont montrés plus solides aux tirs au but en transformant toutes leurs tentatives, alors que leur gardien, Chouaib Bellaarouch, a stoppé deux tirs maliens. Le portier avait déjà été le héros de la demi-finale face à la Côte d’Ivoire, remportée là aussi aux tirs au but (0-0, 4-3 TAB). Face au Mali, c’est le Monégasque Ilies Belmokhtar qui a scellé la victoire d’une panenka sous les yeux de Patrice Motsepe, le président de la CAF, et de Walid Regragui, le sélectionneur des A.…

FL pour SOFOOT.com