LE MAROC CONDAMNE LA PUBLICATION DE CARICATURES DE MAHOMET RABAT (Reuters) - Le ministère marocain des Affaires étrangères a déclaré dimanche que la diffusion continue de caricatures "offensantes" du prophète Mahomet était un acte de provocation, après que des médias français ont publié des caricatures suite à l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty plus tôt ce mois-ci. Tout en condamnant les actes de sauvagerie commis au nom de l'islam, le Maroc "dénonce ces provocations offensant le caractère sacré de la religion musulmane", a dit le ministère dans un communiqué. Plusieurs pays du Moyen-Orient ont appelé au boycott de produits français du fait de la publication des caricatures. Dans ce contexte de tensions diplomatiques, le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche à l'unité et à la raison. (Ahmed Eljechtimi; version française Jean Terzian)

