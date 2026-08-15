Le Maroc arrête 111 migrants se dirigeant vers Ceuta, en Espagne

par David Latona et Maria Alejandra Cardona

La police marocaine a procédé à l'arrestation d'au moins 111 personnes samedi qui tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, alors que les mesures de sécurité avaient été renforcées, après des appels sur les réseaux sociaux incitant à une nouvelle traversée massive.

Cette nouvelle tentative intervient deux semaines après que plus de 72.000 migrants ont pénétré dans l'enclave, provoquant des tensions au sein de l'Union européenne (UE) et donnant du grain à moudre à la rhétorique anti-immigration chez les partis d'extrême-droite à travers le monde.

Au moins 96 personnes avaient trouvé la mort lors de cette traversée.

Une source au sein du ministère marocain de l'Intérieur précise que 109 migrants venus d'Afrique subsaharienne et deux ressortissants marocains ont été arrêtés dans la ville marocaine de Fnideq, qui fait face à Ceuta.

La police marocaine a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule, selon l'agence de presse espagnole EFE.

Plusieurs centaines de policiers, certains en tenue anti-émeute, ont été aperçus par des journalistes de Reuters.

EFE et la télévision TVE ont rapporté que le ministère marocain de l'Intérieur a ordonné aux journalistes de quitter immédiatement la ville de Fnideq.

Dans l'enclave espagnole de Ceuta, des soldats espagnols surveillaient les supermarchés, tandis que la police patrouillait dans les artères principales.

Madrid a installé une barrière maritime et déployé plus de 500 policiers additionnels, portant le nombre total des forces de l'ordre à 1.600.

(Reportage de David Latona, Maria Alejandra Cardona, Hamuda Hassan et Achmed El Jechtimi, reportage complémentaire de Victoria Waldersee; Zhifan Liu pour la version française)