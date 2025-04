Le marché du manga s’essouffle en France, des librairies spécialisées contraintes de fermer

Après des chiffres post-Covid exceptionnels, le marché du manga s'essouffle en France et les fermetures de librairies spécialisées se multiplient. « Depuis 2024, les dépôts de bilan s'enchaînent, et 2025 pourrait être encore pire », alerte Edmond Tourriol, cofondateur du studio de création de BD et de mangas Makma, cité par Le Figaro .

« Ces fondateurs, souvent sans formation et avec des moyens financiers très limités, se sont laissé porter par le chant des sirènes de l'engouement pour le manga », regrette Bruno Fermier, délégué général de Canal BD, une coopérative qui fédère 170 librairies indépendantes. L'euphorie pour la littérature nipponne pendant la crise sanitaire avait favorisé l'ouverture de nombreux commerces exclusivement consacrés à ce genre.

En 2021, le marché français de la bande dessinée au sens large (mangas, comics, BD jeunesse et BD de genre) avait enregistré des records de ventes avec des chiffres d'affaires proches du milliard d'euros. Dans le détail, 28 millions de volumes japonais ont été vendus, soit un bond de 120 % par rapport à l'année précédente.

Comment la France est devenue la seconde patrie du mangaCette flambée s'était confirmée en 2022, avec 48 millions de ventes enregistrées. Selon Le Figaro , le marché français du manga a été multiplié par quatre, pour atteindre 381 millions d'euros entre 2021 et 2022. Les ventes ont