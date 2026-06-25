Le maire RN de Carcassonne arrose des manifestants

Le maire RN de Carcassonne Christophe Barthès, le 29 mars 2026 à Carcassonne, dans l'Aude ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Le maire RN de Carcassonne, Christophe Barthès, a une nouvelle fois fait parler de lui jeudi en aspergeant au tuyau d'arrosage des manifestants venus protester contre l'expulsion des syndicats de la bourse du travail.

L'édile s'est mis en scène sur sa page Facebook, diffusant une courte vidéo de l'incident, où on l'entend dire "Allez hop, allez, un peu de fraicheur", accompagnée de la légende "La canicule, c'est terminé!".

Quelques manifestants, guère incommodés par le faible jet d'eau, ont tout de même reculé de quelques mètres tout en répondant par des sifflets.

L'incident a eu lieu en marge du dernier conseil municipal avant l'été.

Depuis sa prise de fonction, Christophe Barthès a multiplié les polémiques, notamment en retirant le drapeau européen de la façade de la mairie et en mettant fin aux subventions municipales accordées à la Ligue des droits de l'homme (LDH) pour avoir contesté en justice un arrêté anti-mendicité.