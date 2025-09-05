Le M23 et l'armée pourraient avoir commis des crimes de guerre en RDC-Onu

par Olivia Le Poidevin

Le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda, les forces armées locales et d'autres groupes ont commis de graves violations des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), dont certaines pourraient constituer des crimes de guerre, a déclaré vendredi le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH).

Le M23, les forces armées congolaises et d'autres groupes sont responsables de violations flagrantes du droit international humanitaire depuis la fin de l'année dernière, lorsque les combats ont commencé dans le Nord et le Sud-Kivu, indique un nouveau rapport du HCDH.

"Les atrocités décrites dans ce rapport sont horribles", a déclaré Volker Türk, Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, dans un communiqué, appelant à ce que les responsables rendent des comptes aux victimes.

Les gouvernements du Rwanda et de RDC, le M23 et le groupe Wazalendo n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

Le M23 s'est emparé de Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, en janvier et a ensuite progressé dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Les combats ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés cette année, tout en augmentant le risque d'une véritable guerre dans une région riche en étain, en or et en coltan.

Alors que de nombreux organismes de défense des droits de l'homme et les Nations unies ont accusé les parties au conflit d'atrocités flagrantes, il s'agit du premier rapport des Nations unies à conclure que ces abus pourraient constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Le rapport indique que le M23, rébellion majoritairement Tutsi, a procédé à des exécutions sommaires, à des tortures et à des disparitions forcées, ce qui peut constituer des crimes contre l'humanité, ainsi qu'à des crimes de guerre, notamment des homicides volontaires et des prises d'otages.

VIOLENCES SEXUELLES SYSTÉMATIQUES

Le groupe a également eu recours à des violences sexuelles systématiques, notamment des viols collectifs, principalement à l'encontre des femmes, dans le but de "dégrader, punir et briser la dignité des victimes", indique le rapport.

Le M23 a reçu une formation et un soutien opérationnel des forces de défense rwandaises, et des allégations crédibles font état de la présence secrète de personnel des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDR) au sein du M23, selon le rapport.

Le Rwanda a nié à plusieurs reprises soutenir le M23 et affirme que ses forces agissent en légitime défense contre l'armée congolaise et les miliciens hutus liés au génocide rwandais de 1994.

Le M23 a également nié les allégations d'atrocités qu'il aurait commises.

Le rapport a également constaté que les forces armées de la RDC et les groupes armés affiliés, tels que les miliciens pro-gouvernementaux connus sous le nom de Wazalendo, ont commis de graves violations, notamment des viols collectifs, des meurtres délibérés de civils et des pillages.

Le rapport a cherché à déterminer si les viols répétés commis par certaines unités armées congolaises en janvier et février constituaient des crimes contre l'humanité, mais il n'a pas pu déterminer si ces actes relevaient de la politique de l'État.

Il indique que certains membres et dirigeants du Wazalendo pourraient avoir commis le crime de guerre de conscription ou d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation dans les combats.

"Ce rapport devrait souligner l'importance de la responsabilité et de la justice pour ces violations", a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole en chef du HCDH, à la presse à Genève.

Le HCDH a demandé un financement adéquat pour qu'une commission d'enquête sur les violations commises dans l'est de la RDC, qui a été bloquée en raison d'un manque de fonds, puisse être mise en place.

À la suite d'une médiation du Qatar, le Congo et les rebelles ont signé une déclaration de principes le 19 juillet, dans laquelle ils se sont engagés à commencer à négocier un accord de paix en août. Toutefois, les deux parties n'ont pas respecté cette échéance.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)