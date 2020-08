Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le luxembourgeois SES abaisse ses prévisions annuelles en raison de la pandémie Reuters • 07/08/2020 à 10:02









(Reuters) - SES grimpe vendredi en Bourse après avoir publié des résultats au deuxième trimestre meilleurs que prévu et même s'il revu en légère baisse ses prévisions annuelles en raison de l'impact potentiel de la pandémie de coronavirus sur ses activités au deuxième semestre. L'opérateur luxembourgeois de satellites, qui n'a presque pas été affecté par la crise sanitaire au cours des six premiers mois de l'année, vise désormais un bénéfice opérationnel annuel compris entre 1,12 milliard et 1,16 milliard d'euros pour un chiffre d'affaire de 1,86 à 1,90 milliard. Le groupe tablait précédemment sur un bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et dépréciation (Ebitda) compris entre 1,15 et 1,21 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires de 1,92 à 2,00 milliards. Pour le deuxième trimestre, SES a fait état d'un Ebitda ajusté de 294,2 millions d'euros qui dépasse les attentes des analystes mais reste en dessous de celui de 298 millions d'euros réalisé sur la même période l'année dernière. A la Bourse de Paris, le titre SES gagnait 2% à 6,3540 euros à 07h40 GMT. (Pawel Goraj, Sarah Morland, version française Anait Miridzhanian, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.