Le Livret A débute l’année 2023 sur les chapeaux de roues

Depuis 2009, on n'avait tout simplement plus vu un tel score pour un mois de janvier. Les épargnants français ont renforcé leurs Livrets A de 9,27 milliards d'euros, a indiqué mardi 21 février la Caisse des dépôts (CDC), avec des dépôts accrus après Noël et stimulés par l'annonce d'un taux de rémunération à 3 %.

Les encours cumulés du placement préféré des Français et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont ainsi atteint au 31 janvier la coquette somme de 520,9 milliards d'euros, du jamais vu. À eux seuls, les LDDS ont enflé de 1,95 milliard d'euros le mois dernier.

Associé traditionnellement aux étrennes, à des versements de primes et à un moment de moindre dépense contrastant avec le mois de décembre, le premier mois de l'année est généralement favorable à la collecte pour les livrets réglementés. A fortiori quand il bénéficie de l'annonce d'une meilleure rémunération à venir, avec une hausse du taux de 2 % à 3 % au 1er février, comme indiqué mi-janvier par le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.

Cette revalorisation annoncée constitue une bonne raison pour commencer à transférer sur les Livrets A une partie des quelque 700 milliards d'euros qui dorment sur les comptes à vue en France, selon les derniers chiffres de la Banque de France publiés mardi et arrêtés à fin

