Le Liban s'enfonce davantage dans la guerre, affrontements entre le Hezbollah et Israël

(Actualisé avec bilan humain corrigé)

par Maya Gebeily, Alexander Cornwell et Jana Choukeir

Le front libanais de la guerre au Moyen-Orient s'est intensifié mardi alors qu'Israël a envoyé des troupes dans le sud du pays et mené des vagues de frappes aériennes contre le Hezbollah, le groupe chiite aligné sur l'Iran ayant continué à lancer ses missiles sur l'Etat hébreu.

Le Liban, qui avait évité jusqu'à lundi les retombées de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, est depuis le début de la semaine une nouvelle cible de la campagne militaire israélienne, le Hezbollah ayant ouvert le feu avec des drones et des missiles.

Des dizaines de personnes ont été tuées dans des frappes aériennes et des milliers ont été déplacées au Liban. La frontière israélo-libanaise est le théâtre de nombreux conflits entre Israël et le Hezbollah.

La décision du Hezbollah d'entrer dans le conflit a exacerbé les divisions de longue date au Liban sur son statut de groupe armé - la seule faction libanaise à avoir conservé ses armes après la guerre civile de 1975-1990.

Lundi, le gouvernement libanais a pris la décision sans précédent d'interdire les activités militaires du Hezbollah.

Des colonnes de fumée étaient visibles mardi dans les banlieues sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.

Selon les Nations unies, au moins 30.000 personnes déplacées, dont 9.000 enfants, ont cherché refuge dans des centres d'accueil au Liban.

INCURSIONS ISRAÉLIENNES

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir déployé des forces supplémentaires dans le sud du Liban pendant la nuit, afin de prendre des positions défensives pour se prémunir contre toute attaque potentielle du Hezbollah.

"Nous sommes uniquement présents à la frontière dans une posture défensive afin d'empêcher toute attaque contre des civils et des points stratégiques très importants", a déclaré le lieutenant-colonel Nadav Shoshani.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré dans un communiqué qu'il avait autorisé l'armée à avancer et à prendre le contrôle de positions supplémentaires.

Lundi soir, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation des habitants de toute la bande frontalière du sud du Liban.

Selon une source sécuritaire libanaise, les troupes israéliennes menaient des incursions le long de certaines parties de la frontière. Des témoins ont déclaré que l'armée libanaise s'était retirée d'au moins sept positions avancées le long de la frontière.

Tsahal a maintenu certaines troupes dans le sud du Liban après le cessez-le-feu conclu entre les deux belligérants en 2024.

Le sud du Liban, à majorité chiite, est depuis longtemps un bastion clé du Hezbollah, où le groupe dispose d'un soutien politique et d'armes déployées.

Depuis le cessez-le-feu, Beyrouth s'efforce de désarmer le Hezbollah. L'armée libanaise s'est installée dans la région et a affaibli le groupe chiite en saisissant ses caches d'armes.

Le Hezbollah a annoncé mardi trois attaques distinctes de drones d'attaque et de missiles, affirmant qu'elles visaient des installations militaires dans le nord d'Israël.

AU MOINS 40 MORTS

Un des missiles tirés depuis le Liban a frappé une maison dans le nord d'Israël, blessant une personne.

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré que les roquettes tirées sur Israël depuis le Liban provenaient de l'extérieur de la zone frontalière sud, où l'armée a déclaré avoir pris le contrôle en janvier.

Au moins 40 personnes ont été tuées et 246 autres blessées au Liban depuis le début des attaques israéliennes, a déclaré mardi le ministère libanais de la Santé. Le bilan de 52 morts donné auparavant est dû à une erreur technique, a-t-il dit.

Dans la nuit, une frappe aérienne israélienne a touché le siège de la chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah à Beyrouth.

L'armée israélienne a fait état de nouvelles frappes aériennes à Beyrouth mardi, affirmant avoir touché "des centres de commandement, des entrepôts d'armes et des composants de communication par satellite appartenant au quartier général des services de renseignement du Hezbollah à Beyrouth".

"Ces installations opéraient sous couverture civile", a déclaré Tsahal.

L'armée israélienne a déclaré avoir pris des mesures pour limiter les dommages causés aux civils, en émettant notamment des avertissements préalables.

(Reportage Alexander Cornwell à Jérusalem, Maya Gebeily à Beyrouth, Tala Ramadan, Jana Choukeir et Ahmed Elimam à Dubaï ; rédigé par Tom Perry ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)