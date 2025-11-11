Le Liban libère le plus jeune fils Kadhafi après quasiment 10 ans de prison

Une photographie d'Hannibal Kadhafi

Hannibal Kadhafi, plus jeune fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été libéré lundi au Liban après quasiment une décennie de détention sans procès, a rapporté l'Agence nationale de l'information.

Hannibal Kadhafi a été enlevé par un commando en 2015 en Syrie, où il vivait en exil avec sa femme libanaise et leurs enfants après le renversement et la mort de son père en 2011 en Libye.

Il a été placé cette même année en détention au Liban, où il était accusé de recel d'informations quant au sort de l'imam Moussa Sadr, dignitaire religieux chiite libanais ayant disparu avec des compagnons lors d'une visite en Libye en 1978.

Hannibal Kadhafi était seulement âgé de deux ans au moment de la disparition de Moussa Sadr et il n'a par la suite jamais exercé de haute fonction en Libye en tant qu'adulte.

Des organisations de défense des droits humains avaient dénoncé les conditions de son arrestation et les accusations portées à son encontre. Hannibal Kadhafi a observé une grève de la faim en 2023, ce qui avait nécessité son hospitalisation.

La justice libanaise a accepté sa libération le mois dernier contre une caution de 11 millions de dollars. Celle-ci a été ramenée à environ 900.000 dollars après intervention de ses avocats, selon une source judiciaire. Son interdiction de voyager a en outre été levée.

Il a été libéré après versement de cette caution par ses avocats, selon l'agence de presse officielle libanaise.

Le gouvernement d'unité nationale libyen basé à Tripoli a remercié le chef de l'Etat et le président du Parlement libanais, Joseph Aoun et Nabih Berri, pour leur "collaboration qui a conduit à la libération de Kadhafi".

Alors que la mystérieuse disparition de Moussa Sadr est depuis près d'un demi-siècle la source de tensions entre la Libye et le Liban, le gouvernement d'unité nationale libyen a salué "les sincères intentions exprimées par les dirigeants libanais pour réactiver les relations diplomatiques entre les deux pays et développer la coopération dans les domaines politique, économique et sécuritaire".

(Ahmed Elumami et Laila Bassam, version française Bertrand Boucey, édité par tangi Salaün)