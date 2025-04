Le laitier danois Arla va fusionner avec son concurrent allemand DMK

( AFP / TOLGA AKMEN )

Le groupe laitier danois Arla Foods a annoncé mardi son intention de fusionner avec le groupe allemand DMK, pour devenir l'un des leaders mondiaux du secteur.

"Notre fusion réunit plus de 12.000 agriculteurs et nous voulons devenir une coopérative qui réalisera un chiffre d'affaires pro forma combiné de 19 milliards d'euros", devenant ainsi la première coopérative laitière européenne, a écrit Arla Foods dans un communiqué.

Le groupe Arla Foods a enregistré un chiffre d'affaires de 13,8 milliards d'euros en 2024 dont un quart au Royaume-Uni, et est numéro 7 du secteur, selon un classement réalisé par la Rabobank. Il est issu de la fusion entre le suédois Arla et le danois MD Foods en 2000.

Forte de 7.600 agriculteurs, c'est une coopérative basée au Danemark, dans le Jutland (ouest).

La nouvelle entité prendra le nom d'Arla, son siège restera au Danemark et le groupe danois obtient aussi la présidence du nouveau groupe ainsi que la direction générale qui sera assurée par Peder Tuborgh, actuel directeur général d'Arla Foods.

Avec un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros, DMK est l'une des plus grosses laiteries d'Allemagne. Coopérative comme Arla, elle était numéro 18 du secteur.

La nouvelle entité "sera commercialement forte et gagnera en résilience grâce à des portefeuilles de produits et des positions sur le marché plus diversifiés, malgré le déclin anticipé de l'ensemble du bassin laitier européen", selon le communiqué.

Arla Foods et le groupe DMK "ont coopéré avec succès sur plusieurs projets au cours des dernières années", rappellent-ils.

Ils ont en particulier créé "une entreprise commune ArNoCo, qui transforme le lactosérum issu de la production de fromage de DMK en concentré de protéines de lactosérum et en lactose de haute qualité pour les activités mondiales d'Arla dans le domaine des ingrédients".

Les conseils d'administration des représentants d'Arla Foods et DMK doivent se prononcer les 17 et 18 juin sur le projet de fusion.