Le Kremlin voit l'Union européenne comme hostile, pas d'embellie des relations en vue

L'Europe fait des déclarations suggérant qu'elle considère la Russie comme "un adversaire et même un ennemi", a dit samedi le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov, ajoutant que Moscou ne voit pas de perspective d'amélioration des relations entre la Russie et l'Union européenne.

Il n'apparaissait pas clairement à quelles déclarations Dimitri Peskov faisait référence. Il a ajouté que les responsables politiques actuels de l'UE ont une attitude de confrontation à l'égard de la Russie, "pas seulement dans les mots mais aussi dans les actes".

"Ils sont en train de mobiliser les capacités militaires de l'Europe et de les diriger contre notre pays, tout en prenant une part directe aux hostilités contre nous", a-t-il poursuivi.

(Version française Gilles Guillaume)