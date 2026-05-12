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Le Kremlin publie une vidéo de Poutine déambulant à Moscou
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 18:53

par Andrew Osborn

Le Kremlin a publié une vidéo montrant le président russe Vladimir Poutine déambulant dans les rues de Moscou, répondant à des informations de presse s'appuyant sur un document d'une agence européenne de renseignements, décrivant un dirigeant muré dans des bunkers, craignant pour sa vie.

Le rapport, publié à quelques jours du défilé du 9 mai, qui marque l'anniversaire de la victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, faisait état d'une sécurité renforcée autour de Vladimir Poutine.

Le chef du Kremlin se serait terré pendant plusieurs semaines et aurait dirigé ses troupes depuis des bunkers, par peur d'une tentative d'assassinat, selon le document.

Des officiels russes ont rejeté de tels scénarios et la vidéo, publiée lundi soir, semble être une réponse aux critiques de longue date décrivant Vladimir Poutine comme un dirigeant éloigné de son peuple.

Les images montrent Vladimir Poutine, décontracté et accompagné d'un agent de sécurité, rouler au volant d'un SUV avant de se garer devant l'entrée d'un hôtel moscovite. Il entre ensuite dans le bâtiment, un bouquet de fleurs à la main, pour rencontrer une ancienne professeure.

Vêtu d'une paire de jeans et d'une veste informelle, le président russe, 73 ans, embrasse Vera Gurevic, qui en échange lui fait plusieurs bises sur la joue.

Vladimir Poutine, qui a été scolarisé dans les années 1960 à Leningrad, ancien nom de Saint-Pétersbourg, discute ensuite de la météo avec un passant avant de s'engouffrer dans le SUV en route pour dîner avec son ancienne enseignante.

Le dirigeant russe a personnellement invité Vera Gurevic à assister au défilé du 9 mai sur la place Rouge et à séjourner quelques jours à Moscou, profitant d'un riche programme culturel, selon le Kremlin.

A la tête de la Russie depuis 1999, Vladimir Poutine a vu sa cote de popularité s'effriter sans chuter, selon des instituts de sondage officiels, deux ans après sa dernière réélection au poste de président, dont le mandat doit se terminer en 2030.

Des élections législatives pour renouveler la Douma russe doivent se tenir en septembre, alors que la croissance économique a été revue à la baisse et qu'une partie de la population a montré son mécontentement contre une censure toujours plus dure de l'internet.

Vladimir Poutine a déclaré samedi penser que le conflit avec l'Ukraine "touchait à sa fin", quelques heures après le défilé du 9 mai considéré comme le plus modeste depuis des années, en raison de la menace d'une attaque venant d'Ukraine, où l'armée russe est enlisée depuis plus de quatre ans.

(Version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
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