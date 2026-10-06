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Le Kremlin met en garde la Lituanie sur sa décision de lever l'interdiction des armes nucléaires
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 13:53

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Le Kremlin a averti mardi que la décision, qui doit encore être confirmée, prise par Lituanie de lever l'interdiction constitutionnelle d'accueillir des armes nucléaires sur son territoire pourrait entraîner une nouvelle escalade dans la région.

Le Parlement lituanien s'est prononcé mardi en faveur de la levée de cette interdiction, lors du premier des deux votes requis pour faire adopter cette modification.

Interrogé par des journalistes sur la façon dont la Russie percevait ce vote, ainsi que sur une proposition avancée par le président américain Donald Trump de construire une base militaire américaine dans ce pays balte, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'"aucun de ces développements ne contribuera à la stabilité et à la prévisibilité sur le continent européen".

"Au contraire, ils marqueront, à notre grand regret, une nouvelle escalade significative des tensions."

La Lituanie, membre de l'Union européenne et de l'Otan, est limitrophe de la Russie et de la Biélorussie, proche alliée de Moscou.

Les États-Unis y maintiennent depuis 2019 un bataillon blindé de près de 1.000 soldats.

La refonte juridique de l'interdiction des armes nucléaires, qui nécessite une majorité des deux tiers lors de deux votes parlementaires pour entrer en vigueur, devrait lever les interdictions mises en place il y a plus de trois décennies après la sécession de la Lituanie de l'Union soviétique.

(Dmitry Antonov ; rédigé par Lucy Papachristou, version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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