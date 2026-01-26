Le Kremlin maintient sa demande d'une cession totale du Donbass par l'Ukraine-Tass

(.)

Le Kremlin réaffirme lundi que la question territoriale demeure fondamentale pour Moscou après les pourparlers du week-end à Abou Dhabi visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, rapporte l'agence de presse publique Tass.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie prendrait de force l'ensemble du Donbass, ses troupes contrôlant actuellement 90% de cette région ukrainienne, si Kyiv n'y consent pas par lui-même dans le cadre d'un accord de paix.

"Ce n'est un secret pour personne que c'est notre position constante, la position de notre président, que la question territoriale, qui fait partie de la 'formule d'Anchorage', est d'une importance fondamentale pour la partie russe", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par Tass.

La "formule d'Anchorage" fait référence à ce que la Russie dit avoir conclu avec le président américain Donald Trump lors de la rencontre avec Vladimir Poutine dans le cadre d'un sommet en Alaska en août dernier, selon une source proche du Kremlin.

Selon cet accord, a précisé la même source, il a été décidé que l'Ukraine cède à la Russie le contrôle de l'ensemble du Donbass et gèle les lignes de front ailleurs dans l'est et le sud de l'Ukraine comme condition à tout futur accord de paix.

Kyiv a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne ferait pas cadeau à la Russie d'un territoire que Moscou n'a pas réussi à conquérir sur le champ de bataille.

L'agence de presse Ria, citant Dmitri Peskov, a rapporté que Moscou avait salué des "discussions constructives" avec l'Ukraine à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, sous l'égide des Etats-Unis.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a lui aussi fait état dimanche d'avancées dans les pourparlers du week-end avec la Russie, même si aucun accord n'a été trouvé.

Le prochain cycle de négociations entre l'Ukraine et la Russie, est prévu dimanche prochain, selon un responsable américain.

(Reportage Reuters; rédigé par Guy Faulconbridge, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)