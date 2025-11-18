Le Kremlin déplore l'accord entre Paris et Kyiv sur les Rafale

Le Kremlin a jugé regrettable, mardi, l'accord passé entre la France et l'Ukraine pour la fourniture d'une centaine de Rafale, estimant qu'il ne faisait qu'alimenter le conflit.

"Malheureusement, Paris ne contribue en rien à la cause de la paix et continue d'attiser les sentiments bellicistes et militaires. À cet égard, on ne peut que le regretter", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Quel que soit le nombre d'avions vendus au régime de Kyiv, cela ne changera rien à la situation sur le front", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron et Volodimir Zelensky ont annoncé lundi, lors d'une visite en France du chef de l'Etat ukrainien, que l'Ukraine allait acheter au cours des prochaines années jusqu'à 100 avions de combat Rafale à la France.

(Dmitry Antonov, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)