Le Kremlin affirme qu'environ 5.000 soldats ukrainiens sont pris au piège dans la région de Kharkiv

Le Kremlin a déclaré vendredi qu'environ 5.000 soldats ukrainiens étaient pris au piège sur la rive orientale de la rivière Oskil, dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante cette affirmation. L'armée ukrainienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Jeudi soir, la Russie a affirmé qu'elle avait pris le contrôle de Koupiansk, une ville à cheval sur l'Oskil. L'armée ukrainienne a démenti ces informations.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a estimé que les progrès réalisés par la Russie devraient convaincre le président ukrainien Volodimir Zelensky de négocier dès a présent un plan de règlement du conflit.

Il a également souligné les propos tenus jeudi par le président russe Vladimir Poutine lorsque le chef de l'état-major général russe, Valery Gerasimov, lui a indiqué que les soldats ukrainiens étaient pris au piège et qu'ils n'avaient reçu aucune instruction de la part de leurs supérieurs.

Vladimir Poutine a accusé Kyiv d'abandonner ses propres soldats et a déclaré que le scandale de corruption au sein du gouvernement ukrainien était la preuve que le pays état dirigé par un "syndicat du crime organisé".

