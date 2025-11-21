 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Kremlin affirme qu'environ 5.000 soldats ukrainiens sont pris au piège dans la région de Kharkiv
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 15:32

Le Kremlin a déclaré vendredi qu'environ 5.000 soldats ukrainiens étaient pris au piège sur la rive orientale de la rivière Oskil, dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante cette affirmation. L'armée ukrainienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Jeudi soir, la Russie a affirmé qu'elle avait pris le contrôle de Koupiansk, une ville à cheval sur l'Oskil. L'armée ukrainienne a démenti ces informations.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a estimé que les progrès réalisés par la Russie devraient convaincre le président ukrainien Volodimir Zelensky de négocier dès a présent un plan de règlement du conflit.

Il a également souligné les propos tenus jeudi par le président russe Vladimir Poutine lorsque le chef de l'état-major général russe, Valery Gerasimov, lui a indiqué que les soldats ukrainiens étaient pris au piège et qu'ils n'avaient reçu aucune instruction de la part de leurs supérieurs.

Vladimir Poutine a accusé Kyiv d'abandonner ses propres soldats et a déclaré que le scandale de corruption au sein du gouvernement ukrainien était la preuve que le pays état dirigé par un "syndicat du crime organisé".

(Reportage Dmitry Antonov, rédigé par Felix Light et Mark Trevelyan, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank