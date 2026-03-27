Le Journal de Mickey et Picsou Magazine bientôt édités par Panini en France

Le Journal de Mickey et Picsou Magazine seront édités en France à partir du 1er avril 2027 par l'Italien Panini, qui en reprend la licence, a annoncé vendredi Disney.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

"The Walt Disney Company France a confirmé aujourd'hui Panini comme son nouveau licencié pour l'édition des magazines Disney en France, à compter du 1er avril 2027", selon une déclaration transmise à l'AFP.

"Panini est un partenaire de longue date de Disney, publiant en France des comics et magazines, ainsi que des stickers à collectionner", ajoute la branche française du géant américain.

Disney a décidé récemment de ne pas renouveler la licence du groupe de presse français Unique Heritage Media (UHM).

Selon Disney, le nouvel accord avec Panini "témoigne de l'engagement de Disney à assurer la continuité de ses magazines en France, pour ses abonnés, ses lecteurs et ses fans, tout en préservant leur héritage et en innovant pour les générations futures de lecteurs".

Au total, près de 20 magazines pour enfants basés sur l'univers Disney sont concernés, dont également Super Picsou Géant, Fantomiald ou Disney Princesses.

En 2019, UHM avait racheté Disney Hachette Presse (DHP), l'éditeur des publications Disney en France, à The Walt Disney Company et Lagardère, qui en détenaient respectivement 51% et 49%.

En même temps, le groupe avait signé un contrat de licence jusqu'en septembre prochain. Il a été prolongé jusqu'au 31 mars 2027, date à laquelle il s'achèvera.

"C'est la moitié du chiffre d'affaires (d'UHM) qui va partir", soit 26 millions d'euros sur 53 millions, avait déclaré mi-mars à l'AFP le dirigeant du groupe français, Emmanuel Mounier.

D'après lui, les magazines concernés s'écoulent au total à 4 millions d'exemplaires par an, dont plus de la moitié en ventes au numéro, et comptent 145.000 abonnés.

Cet arrêt aura "un impact conséquent" en termes d'emploi pour UHM, a prévenu M. Mounier. Au total, son groupe compte selon lui plus de cent collaborateurs.

Outre l'accord de licence avec Disney, il édite "15 titres éducatifs, sciences et découverte", comme Abricot, Papoum, Pirouette ou le magazine scientifique Epsiloon. UHM a également repris récemment la licence du magazine américain National Geographic, auparavant édité en France par Prisma.

Panini, connu historiquement pour ses vignettes consacrées au football, a été créé en 1961 par quatre frères à Modène, dans le nord de l'Italie. La société vend ses albums dans 150 pays et emploie plus de 1.100 personnes dans le monde.