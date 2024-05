Le journal « 20 Minutes » arrêtera son édition papier en septembre

C'était le dernier journal distribué gratuitement en France. 20 Minutes , fondé en 2002, va cesser de paraître en version papier à partir de septembre 2024. Cette disparition a été annoncée par le média La Lettre jeudi 16 mai.

Selon les données de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), la formule papier était encore tirée à plus de 460 000 exemplaires en 2023. Seul Le Monde fait mieux sur la même période, avec plus de 488 000 exemplaires. À titre de comparaison, 20 Minutes était distribué à plus d'un million d'exemplaires en 2011.

Le journal « La Tribune » va lancer une édition du dimanche en octobreLa direction souhaite se concentrer uniquement sur le numérique, où le média est régulièrement l'un des dix plus lus dans le pays, avec encore plus de 63 millions de visites en avril 2024, toujours d'après l'ACPM. En 2015, la direction écartait la perspective d'une suppression de l'édition papier.

Selon La Lettre, le quotidien va également supprimer un tiers de ses postes dans un plan social. D'après la direction de 20 Minutes , l'arrêt de l'édition papier intervient dans le cadre d'un projet de réorganisation qui englobe le transfert de la régie publicitaire digitale de 20 Minutes vers 366, régie de l'ensemble de la presse quotidienne régionale, ce qui entraîne certaines suppressions