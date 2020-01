Le joli cadeau fiscal fait aux élus locaux

Le gouvernement a glissé un joli cadeau fiscal dans les souliers de nombreux élus locaux. Grâce à une disposition incluse dans une loi promulguée le 27 décembre, tous les élus qui touchent une indemnité vont pouvoir réduire leur impôt sur le revenu en 2020. Selon Marc Wolf, avocat fiscaliste et ancien haut fonctionnaire à Bercy, les maires des plus grandes villes, qui gagnent 5 639,63 euros brut par mois, économiseront jusqu'à 2 000 euros par an grâce à cette mesure.Lire aussi Anne Hidalgo dévoile sa fiche de paieCet étonnant cadeau fiscal est l'effet indirect d'une mesure au départ louable. Afin d'aider les maires des petites communes, souvent démunis dans l'exercice de leur mission, le gouvernement, bien aidé par le Sénat, a souhaité donner un sacré coup de pouce à leur indemnité. Elle pourra être augmentée, grâce à la loi du 27 décembre, de 50 %. Chaque année, si son conseil municipal le vote, le maire d'un village de moins de 500 habitants touchera désormais 11 902 euros, contre 7 934 euros jusqu'alors (soit 661,20 euros par mois). Mais beaucoup d'autres élus locaux, largement mieux indemnisés, profiteront de cette mesure, alors qu'elle ne leur est pas destinée.« Niche fiscale » amélioréeCette bizarrerie s'explique par une disposition fiscale originale. Les maires des petites communes ne sont pas imposables sur cette indemnité, parce qu'elle leur sert souvent pour assurer leur tâche. Par souci d'équité...