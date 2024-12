« Le jeu à la nantaise, c’est le beurre blanc »

On peut aimer les bonnes choses et être fan du FC Nantes. La preuve ? Le chef étoilé du Manoir de la Régate Mathieu Pérou, 32 ans, est un inconditionnel des Canaris. Logique quand on exerce à quelques kilomètres de la Beaujoire et qu’on a longtemps joué à Carquefou. Rencontre avec un adepte du jeu à la nantaise, sur le terrain comme dans l’assiette.

Bonjour Mathieu, tu peux nous présenter ton restaurant ?

Le Manoir de la Régate est situé à Nantes, sur les bords de l’Erdre. C’est aussi la maison familiale. Mon père Loïc a ouvert cet établissement en 1995, j’y ai grandi puisqu’on habitait à l’étage du restaurant. En 2017, on a racheté le resto avec ma sœur Anne-Charlotte qui s’occupe du service en salle. En 2021, on a obtenu l’étoile ainsi que l’étoile verte du guide Michelin. Notre cuisine est assez moderne, tout en respectant les traditions. J’ai la chance de travailler avec énormément de petits producteurs locaux, qui font du super boulot. Mon but, c’est de sublimer ce qu’ils nous apportent.…

Propos recueillis par Arthur Jeanne pour SOFOOT.com