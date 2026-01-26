Le Japon se coordonnera étroitement avec les États-Unis en matière de change, selon un haut diplomate spécialiste des questions monétaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute d'autres commentaires de Mimura, le contexte dans les paragraphes 2-4) par Makiko Yamazaki

Atsushi Mimura, le plus haut diplomate japonais en charge des devises, a déclaré lundi que le gouvernement maintiendrait une coordination étroite avec les Etats-Unis sur les devises étrangères et agirait de manière appropriée, tout en refusant de confirmer les informations sur les vérifications de taux .

Le yen s'est envolé vendredi lorsque la Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux, augmentant ainsi le risque d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour stopper la chute de la monnaie.

"Nous continuerons à nous coordonner étroitement avec les autorités américaines si nécessaire, sur la base d'une déclaration commune Japon-États-Unis publiée en septembre de l'année dernière, et nous réagirons de manière appropriée", a déclaré M. Mimura aux journalistes.

La déclaration de septembre réaffirmait l'engagement des deux pays en faveur de taux de change déterminés par le marché, tout en convenant que les interventions sur le marché des changes devaient être réservées à la lutte contre une volatilité excessive.

Les autorités japonaises ont déclaré qu'il s'agissait de la première confirmation écrite par les États-Unis du droit d'intervenir en cas de volatilité excessive.

M. Mimura n'a pas commenté la possibilité d'une intervention coordonnée des deux gouvernements sur le marché.

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a également refusé de commenter les vérifications de taux signalées vendredi, qui ont entraîné une hausse soudaine du yen par rapport au dollar américain.

"Il n'y a rien dont je puisse parler", a déclaré Mme Katayama.