Le Japon observe attentivement les marchés et est prêt à prendre des mesures, selon la ministre des finances
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 05:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a déclaré mercredi que le gouvernement surveillait de près les marchés financiers et qu'il était prêt à prendre des mesures décisives en matière de change, y compris des interventions sur le marché des changes.

"Il est souhaitable que les monnaies évoluent de manière stable et reflètent les fondamentaux, et c'est déjà un point de vue partagé par le G7", a déclaré Katayama devant le Parlement.

"Et entre le Japon et les États-Unis, nous avons déclaré que si les développements s'en écartaient, des mesures décisives pourraient être prises, et ces mesures incluent l'intervention", a-t-elle ajouté.

Devises
