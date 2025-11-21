Le Japon multiplie les avertissements concernant l'intervention sur le yen et la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt à court terme

Tokyo est prêt à prendre des mesures sur la base de l'accord financier entre les États-Unis et le Japon

Le ministre des finances estime qu'une intervention sur le marché des changes est possible

Les analystes considèrent que le seuil d'intervention est de 160 yens par dollar

La BOJ débattra de la "faisabilité et du calendrier" d'une hausse des taux, déclare Kazuo Ueda

Les remarques maintiennent la possibilité d'une hausse des taux de la BOJ en décembre

(Remaniement avec les commentaires et le contexte de Kazuo Ueda de la BOJ) par Leika Kihara et Makiko Yamazaki

LeJapon a intensifiévendredi son avertissement d'intervention sur les devises et le gouverneur de la banque centrale a signalé la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt à court terme, les autorités cherchant à combattre les baisses intempestives du yen accusées d'avoir fait augmenter le coût de la vie.

Le yen a perdu environ 6 % depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a été élue à la tête de son parti, les marchés craignant que son administration n'émette davantage de dettes pour financer un vaste programme de dépenses , ce qui jette le doute sur la maîtrise des finances japonaises.

La chute de la monnaie a également été alimentée par les paris du marché selon lesquels Sanae Takaichi, connue pour être une partisane de la politique budgétaire et monétaire expansionniste, pourrait s'opposer à une augmentation des taux à court terme.

La ministredes finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le Japon considérait l'intervention sur le marché des changes comme une possibilité pour faire face aux mouvements excessivement volatils et spéculatifs du yen, émettant l'avertissement le plus fort à ce jour contre les chutes récentes de la monnaie.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda , a également déclaré que la banque centrale débattrait de la "faisabilité et du calendrier" d'une hausse des taux lors des prochaines réunions, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'augmenter les coûts d'emprunt, toujours très bas, dès le mois prochain.

Ces remarques soulignent l'inquiétude croissante des décideurs politiques face à la faiblesse persistante du yen, qui stimule les exportations mais pèse sur le coût de la vie des ménages en raison de l'augmentation des prix des importations.

"Nous sommes alarmés par les récents mouvements brusques et unilatéraux sur le marché des devises", a déclaré Satsuki Katayama lors d'une conférence de presse vendredi, lorsqu'elle a été interrogée sur les récentes baisses du yen.

"Il est important que les taux de change évoluent de manière stable et reflètent les fondamentaux. Nous prendrons les mesures nécessaires pour lutter contre l'excès de volatilité et les mouvements désordonnés du marché, y compris à long terme", conformément à l'accord américano-japonais signé en septembre, a-t-elle déclaré.

Dans cet accord , le ministère des finances japonais et le département du Trésor américain ont réaffirmé leur engagement en faveur de taux de change "déterminés par le marché", tout en convenant que les interventions devraient être réservées à la lutte contre l'excès de volatilité.

À la question de savoir si la réponse du Japon pourrait inclure une intervention sur le marché des changes, Satsuki Katayama a répondu: "Oui, c'est écrit dans la déclaration de septembre, donc c'est évident."

Le dollar a baissé de 0,14% à 157,26 yens JPY=EBS après les remarques de Satsuki Katayama, avant de rebondir autour de 157,50 yens en Asie vendredi.

Les remarques sont une escalade de la part des décideurs politiques, qui avaient dit jusqu'à jeudi qu'ils étaient alarmés par les mouvements rapides et unilatéraux du yen et qu'ils surveillaient les développements du marché avec " un sens élevé de l'urgence ".

LA RÉUNION DE DÉCEMBRE DE LA BOJ EN LIGNE DE MIRE

La dernière intervention du Japon sur le marché des devises remonte à juillet 2024, lorsque le yen est tombé à son plus bas niveau depuis 38 ans, à 161,96 pour un dollar. Avant d'intervenir directement sur le marché, les autorités ont mis en garde contre une "action décisive".

"Les commentaires d'aujourd'hui suggèrent qu'il y a encore une certaine distance avant une intervention directe", a déclaré Akira Moroga, stratège en chef du marché à la banque Aozora.

"Cela dit, les autorités se préparent probablement à agir à tout moment. Il pourrait y avoir une intervention lorsque le dollar s'approchera des 160 yens", a-t-il ajouté.

Hirofumi Suzuki, stratège en chef pour les devises à la SMBC, a également estimé que 160 yens pour un dollar était la ligne de démarcation pour une intervention.

"Je pense que les autorités monétaires japonaises n'hésiteront pas trop à intervenir sur le marché des changes pour réduire la volatilité excessive", a déclaré Hirofumi Suzuki.

La faiblesse du yen a également été un élément clé de l'action de la BOJ l'année dernière, lorsque la banque centrale a relevé ses taux d'intérêt à 0,25 % en juillet, parallèlement à l'intervention du gouvernement pour l'achat de yens.

Alors qu'ils avaient initialement exprimé leur mécontentement quant à une hausse des taux à court terme, Sanae Takaichi et sa ministre des finances ont récemment approuvé le plan de relèvement progressif des taux de la BOJ, à mesure que le yen s 'effondrait.

S'exprimant devant le Parlement vendredi, Kazuo Ueda a déclaré que la faiblesse du yen avait stimulé l'inflation de manière plus importante que par le passé, car les entreprises augmentent plus activement leurs prix et leurs salaires.

"Nous devons être conscients que les hausses de prix, par le biais de ces canaux, pourraient affecter les attentes en matière d'inflation et l'inflation sous-jacente", a-t-il déclaré, suggérant que la faiblesse du yen pourrait jouer un rôle important lors de la prochaine réunion de politique de deux jours de la BOJ qui se terminera le 19 décembre.

Alors que la BOJ a maintenu ses taux inchangés depuis qu'elle les a portés à 0,5 % en janvier, Kazuo Ueda a laissé entendre qu'elle pourrait agir en décembre ou en janvier de l'année prochaine .