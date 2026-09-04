Le Japon met en garde contre la dépréciation du yen et se tient prêt à intervenir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Japon reste vigilant face aux fluctuations des taux de change, selon un haut responsable des affaires monétaires

* M. Mimura, responsable des relations monétaires, indique que le Japon est en contact permanent avec les États-Unis

* Le ministre des Finances dément avoir reçu une demande de M. Bessent concernant la Banque du Japon

(Ajout de la réaction des marchés, des commentaires du ministre des Finances et du contexte aux paragraphes 3, 5 à 13)

par Kentaro Sugiyama et Makiko Yamazaki

Le principal responsable japonais des affaires monétaires, Atsushi Mimura, a déclaré vendredi qu'il restait vigilant face aux fluctuations des taux de change, réitérant que Tokyo était prêt à intervenir sur le marché pour lutter contre une baisse excessive du yen.

Cette déclaration intervient malgré le rebond de 2 % du yen face au dollar jeudi , les investisseurs continuant d'anticiper la possibilité de hausses des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BOJ).

« Notre position reste inchangée: nous restons vigilants face aux fluctuations des devises », a déclaré M. Mimura aux journalistes. « Nous restons en contact permanent avec les autorités américaines » depuis la réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, qui s’est achevée mardi, a-t-il ajouté.

Le dollar a chuté à 155,305 yens JPY=EBS après les propos de M. Mimura, les acteurs du marché évaluant la probabilité d’une nouvelle intervention des autorités en faveur de l’achat de yens.

Mais le yen a rapidement perdu ses gains et est retombé à 156,43 pour un dollar plus tard en Asie, soulignant la tendance baissière persistante de la devise, alimentée en partie par des écarts de taux toujours importants entre les États-Unis et le Japon.

Les marchés ont presque entièrement intégré la probabilité d’une hausse des taux de la Banque du Japon ce mois-ci, après une série de communications « hawkish » de la Banque du Japon et de commentaires du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent exhortant la Banque du Japon à relever ses taux.

M. Bessent a déclaré avoir fait savoir à M. Ueda, lors d’entretiens en marge du sommet du G20, qu’il soutenait fermement des mesures monétaires « décisives » pour remédier à la sous-évaluation du yen — des propos que certains analystes ont considérés comme une atteinte à l’indépendance de la Banque du Japon.

Lors d’une conférence de presse vendredi, la ministre des Finances Satsuki Katayama a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune exigence de la part de M. Bessent concernant la politique monétaire du Japon.

« Le secrétaire Bessent estime depuis longtemps que le yen est sous-évalué, en grande partie en raison de la divergence des taux d’intérêt entre les deux pays », a déclaré Mme Katayama lorsqu’on l’a interrogée sur les propos de M. Bessent.

«Au cours de nos entretiens, il n’a pas abordé la question de la politique monétaire japonaise», a précisé Mme Katayama à propos de sa rencontre bilatérale avec M. Bessent, écartant ainsi l’idée selon laquelle ce dernier aurait formulé des demandes spécifiques concernant la politique économique du Japon.

La faiblesse du yen a entraîné une hausse des prix à l’importation et une inflation plus générale, causant des maux de tête aux décideurs politiques japonais.

Le Japon et les États-Unis ont procédé, le 31 juillet, à une intervention conjointe rare visant à acheter des yens , signalant ainsi leur détermination à empêcher qu’une vague de ventes massives de yens et d’obligations d’État japonaises ne se propage aux marchés mondiaux.

Bien que cette action n’ait pas réussi à stabiliser durablement le yen, M. Bessent a déclaré à Reuters qu’il ne considérait pas les récentes fluctuations du yen comme chaotiques, laissant entendre que Washington n’était pas prêt à se joindre à Tokyo pour une nouvelle intervention sur le marché visant à soutenir la devise.